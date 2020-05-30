Объяснён механизм мошенничества по СМС

Как пояснил начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ», для перехвата СМС от банка злоумышленники перевыпускают SIM-карту. Этот вид атаки называется SIM-свопинг. Это не слишком просто сделать. Мошеннику нужно обратиться с заявлением на замену SIM с поддельной доверенностью или же искать сообщников среди сотрудников телеком-оператора или салона связи. Из-за сложности такие атаки чаще всего целевые.

Банки уже давно борются с таким видом мошенничества. Некоторые отказываются от СМС-кодов и используют методы проверки операций на самом смартфоне.