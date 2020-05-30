Наука и технологии
Сегодня 14:08
Объяснён механизм мошенничества по СМС
Перехват сообщений от банков
Эксперты, опрошенные изданием «РИА Новости», рассказали, что случаи с перехватом сообщений от банков появились почти сразу после того, как этот способ подтверждения переводов стал одним из основных. Также специалисты объяснили механизм мошенничества по СМС.
Как пояснил начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ», для перехвата СМС от банка злоумышленники перевыпускают SIM-карту. Этот вид атаки называется SIM-свопинг. Это не слишком просто сделать. Мошеннику нужно обратиться с заявлением на замену SIM с поддельной доверенностью или же искать сообщников среди сотрудников телеком-оператора или салона связи. Из-за сложности такие атаки чаще всего целевые.
Банки уже давно борются с таким видом мошенничества. Некоторые отказываются от СМС-кодов и используют методы проверки операций на самом смартфоне.