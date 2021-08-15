Объявлен лидер среди изготовителей камер для смартфонов

В 2020 году компания Sony могла похвастаться 40-процентной долей на рынке. Samsung Electronics оказалась на втором месте с 22-процентной долей. За ней следуют Omnivision (12%) и STMicroelectronics (6%).

При этом в 2020 году были снижены поставки датчиков изображения. Причиной тому могли стать санкции США против Huawei, которая являлась одним из крупнейших клиентов по части компонентов для камер.

Отмечается, что Sony имеет наполеоновские планы. Компания хочет занять 60-процентную долю рынка к 2025 году. Для этого она открывает новый завод в Нагасаки), ориентированный на производство большего количества сенсоров для смартфонов.