Объявлен лучший в мире смартфон по качеству звука

Наука и технологии
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Объявлен лучший в мире смартфон по качеству звукаЕго скоро презентуют
Компания Xiaomi сообщила, что её грядущий игровой смартфон Black Shark 4S стал лидером в рейтинге устройство по качеству звука, составленном экспертами DxOMark.
Смартфон Black Shark 4S должны представить 13 октября. Тем не менее эксперты уже успели его оценить.
Предыдущим лидером рейтинга был Black Shark 4 Pro с оценкой 81 балл. Black Shark 4S же набрал больше. Смартфон обошёл в рейтинге и Apple iPhone 13 Pro Max (75 баллов).
На грядущем мероприятии Xiaomi также выпустит первые беспроводные наушники под брендом Black Shark. Они созданы специально для геймеров. Наушники будут иметь дизайн в стиле «меха» и обеспечат «сверхнизкую задержку».
О Black Shark 4S известно, что он получит процессор Snapdragon 888+, поддержку 120-Вт быстрой зарядки, аккумулятор на 4500 мАч и экран частотой 144 Гц.