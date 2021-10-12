Объявлен лучший в мире смартфон по качеству звука

Смартфон Black Shark 4S должны представить 13 октября. Тем не менее эксперты уже успели его оценить.

Предыдущим лидером рейтинга был Black Shark 4 Pro с оценкой 81 балл. Black Shark 4S же набрал больше. Смартфон обошёл в рейтинге и Apple iPhone 13 Pro Max (75 баллов).

На грядущем мероприятии Xiaomi также выпустит первые беспроводные наушники под брендом Black Shark. Они созданы специально для геймеров. Наушники будут иметь дизайн в стиле «меха» и обеспечат «сверхнизкую задержку».