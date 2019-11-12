Объявлен выпуск первых сельскохозяйственных беспилотников

Беспилотную систему назовут VoloDrone. Её прототип уже продемонстрировали на выставке AGRITECHNICA. Устройство способно распылять с воздуха удобрения для растений. Беспилотник может покрывать большие площади, причём при довольно трудных для человека условиях работы.

Дроны также могут стать помощниками при посеве семян и контроле замерзания. Демонстрационный образец компании назвали первым шагом к внедрению в сельское хозяйство новых технологий. Системе ещё предстоит пройти полное тестирование на полях, прежде чем начать продаваться.

VoloDrone полностью электрический и имеет 18 винтов. Им можно управлять дистанционно или заранее запрограммировать маршрут.