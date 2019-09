Объявлена дата анонса новых устройств от Google

А именно, ноутбук Pixelbook 2 и «умные» колонки Google Home. В приглашении сказано: «Come see a few new things Made by Google» («Приходите увидеть несколько новых продуктов, созданных Google»).

Что касается смартфонов Pixel 4, то о них мы уже имеем какое-то представление, благодаря многочисленным утечкам. У аппаратов должна быть улучшенная камера и собственный Face ID.

Насчёт ноутбука же известно немного. Над ним Google начала работать после того, как осознала провал своих планшетов и вообще отказалась от их производства.