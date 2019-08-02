Объявлена дата начала интернет-продаж алкоголя

Именно тогда планируется внести новый законопроект на рассмотрение в Госдуму. По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, документ находится в финальной стадии согласования. Имеющаяся на сегодняшний день вариация документа подразумевает, что с 2020 будет разрешена продажа некоторого вида алкоголя только тем компаниям, которые имеют лицензию на производство и закупку, а также поставку и хранения алкоголя. В дальнейшем планируется расширить список тех, кто будет иметь право на реализацию алкоголя через интернет. Именно на этом этапе крупным ритейлерам будет позволено заниматься онлайн-продажей алкоголя. Напомним, что для легальной продажи алкоголя компании должны будут создать отдельные сайты. Так, для таких сайтов будут прописаны отдельные требования, такие как требование указывать номер лицензии продавца и часы, в которые разрешено продавать алкоголь.