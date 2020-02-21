Объявлена дата официального анонса новой версии Android

Компания определилась с датами конференции — она пройдёт с 12 по 14 мая в Маунтин-Вью, Калифорния. Стоимость входного билета составит $1150. Обладатель билета сможет посещать мероприятие в течение всех трёх дней.

Основным событием конференции станет официальный анонс операционной системы Android 11. Google расскажет о новых функциях системы. Пока известно, что Android 11 будет поддерживать многочисленные формы экранов и вырезов под камеры, а также экраны-«водопады». В систему добавят новые функции всплывающих сообщений, ограничения для определения местоположения, доступа к микрофону и камере, а также жест Motion Sense, с помощью которого можно будет ставить на паузу музыку.