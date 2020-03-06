Объявлена дата премьеры танков Т-90М «Прорыв»

Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. По его информации, танки Т-90М будут представлены в колонне военной техники. Источник также отметил, что государственные испытания машины уже завершены. В скором времени «Прорыв» начнёт поступать в войска.

Агентство ТАСС напомнило, что танк Т-90М оснащён принципиально новой башней и более мощным двигателем. Также машина имеет новый многоканальный прицел, который позволяет применять вооружение в любое время суток. Кроме того, одной из главных особенностей танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в реальном времени.