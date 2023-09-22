Объявлена дата выхода российской игры «Смута»

Институт развития интернета (ИРИ) представил свои новые проекты на сезон 2023/24, включая российскую игру «Смута», которая ожидается в феврале 2024 года.

В рамках мероприятия был показан трейлер игры, в котором показаны графика и атмосфера проекта, а также игровые локации, включая Тёплый Стан, Нижний Новгород, Ярославль, Тёмный Лес, Лагерь ополчения под Москвой и Москва.

«Смута» — одна из самых ожидаемых российских ролевых игр, в которой будут разнообразные персонажи, включая исторических и вымышленных героев.

На данный момент игра запланирована только для ПК и будет доступна эксклюзивно на российской платформе VK Play. О выходе игры на консолях информации пока нет. Разработчики сосредотачиваются на версии для компьютеров, так как для выпуска на игровых приставках нужно решить технические и магазинные вопросы.