Объявлена первая страна с полным запретом на рекламу сладких газировок

Дело в том, что в Сингапуре велико количество людей с диабетом. А диабет второго типа нередко бывает связан с рационом. Поэтому министерство здравоохранения решило как-то повышать культуру питания в стране. В следующем году хотят и вовсе наклеивать на напитки с высоким содержанием сахара предупреждающую этикетку.

Отмечается, что пока Сингапур демонстрирует наиболее радикальную позицию в вопросе запрета рекламы. В Мексике и Великобритании, например, ограничились сокращением рекламных роликов с высококалорийными напитками по телевидению. В Сингапуре же запрет будет действовать для всех средств массовой информации, включая онлайн-издания.

Кроме того, министерство рассматривает возможность взимания налога с производителей сладких напитков и полного запрета на продажу некоторых из них.