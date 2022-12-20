Объявлено название и сроки запуска российского аналога «Википедии»

Шадаев говорит, что российский портал официально запустят уже в начале следующего года. Само Минцифры выступает против полного запрета «Википедии», но власти намерены добиться того, чтобы при поисковых запросах у «Знания» был приоритет перед зарубежным сайтом.

По словам Шадаева, для российского портала уже подготовлено более 100 тысяч статей. В русскоязычной «Википедии» сейчас насчитывается больше 1,877 млн статей.

Отмечается, что писать статьи для «Знания» люди смогут только под контролем. Нужно будет заполнить анкету, указав полное ФИО, звание, должность, область научных интересов и т.д.