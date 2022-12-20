15:46, 20 декабря 2022
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Объявлено название и сроки запуска российского аналога «Википедии»В Минцифры не хотят запрещать зарубежный сайт, но планируют понизить его приоритет
Сегодня глава Минцифры Максут Шадаев сделал ряд заявлений. Вот ещё одно — «Википедию» в России хотят заменить порталом «Знания».
Фото: Unsplash
Шадаев говорит, что российский портал официально запустят уже в начале следующего года. Само Минцифры выступает против полного запрета «Википедии», но власти намерены добиться того, чтобы при поисковых запросах у «Знания» был приоритет перед зарубежным сайтом.
По словам Шадаева, для российского портала уже подготовлено более 100 тысяч статей. В русскоязычной «Википедии» сейчас насчитывается больше 1,877 млн статей.
Отмечается, что писать статьи для «Знания» люди смогут только под контролем. Нужно будет заполнить анкету, указав полное ФИО, звание, должность, область научных интересов и т.д.