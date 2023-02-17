Объявлены города с лучшей скоростью интернета в мире

17:03, 17 февраля 2023
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Объявлены города с лучшей скоростью интернета в миреРоссии в списке нет
Ookla проанализировала среднюю скорость мобильного интернета и широкополосного доступа в интернет в 200 городах в 179 странах мира.
Фото: Unsplash
Что касается мобильного интернета, Дубай (ОАЭ) вышел на первое место, за ним следуют Ар-Райян (Катар), Пекин и Шанхай. По скорости широкополосного доступа в интернет в лидеры выбились снова Пекин и Шанхай, а также Абу-Даби (ОАЭ).
На картинке ниже можно увидеть, что худшими по «домашнему» интернету стали Алеппо (Сирия), Гавана (Куба) и Кабул (Афганистан).
DailyMail