Объявлены города с лучшей скоростью интернета в мире

Что касается мобильного интернета, Дубай (ОАЭ) вышел на первое место, за ним следуют Ар-Райян (Катар), Пекин и Шанхай. По скорости широкополосного доступа в интернет в лидеры выбились снова Пекин и Шанхай, а также Абу-Даби (ОАЭ).

На картинке ниже можно увидеть, что худшими по «домашнему» интернету стали Алеппо (Сирия), Гавана (Куба) и Кабул (Афганистан).