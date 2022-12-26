Объявлены худшие руководители технологических компаний года

1. Марк Цукерберг.

В феврале цена акций Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) за день упала на 230 млрд долларов, что стало национальным рекордом. В конце года Цукерберг взял за это ответственность на себя, а также уволил 11 000 человек.

2. Джефф Безос.

Amazon также объявила об увольнениях. Кроме того, череда неприятностей чуть не сбила Безоса с его позиции одного из самых богатых людей в мире.

3. Илон Маск.

Он, конечно, отметился главным образом покупкой Twitter. Предприниматель сначала сократил тысячи рабочих мест, затем придумал новые правила, а потом отменил их, требовал, чтобы сотрудники много работали и поставил кровати в офисе. И это далеко не весь список. Но Маску, похоже, всё нравится.

4. Параг Агравал.

Был генеральным директором Twitter до Маска.

5. Элизабет Холмс.

Известна как предпринимательница и основательница компании Theranos. Благодаря расследованиям деятельность Холмс и её партнёров по Theranos была разоблачена как мошенническая.

6. Сэм Бэнкман-Фрид.

Это основатель и генеральный директор криптовалютной биржи FTX. В ноябре 2022 года компания развалилась. Несколько недель спустя Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах и обвинён в «одном из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории».