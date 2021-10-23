Объявлены новые тарифы мобильного оператора Сбера

В линейке есть тарифы «Старт» и «Стартовый+» с безлимитом на звонки внутри сети и сервисы экосистемы Сбера, сбалансированные тарифы «Оптимальный» и «Оптимальный+», а также «Премьер» с 1000 минут и 40 ГБ интернета.

Все тарифы получили безлимит на приложение «Салют» с виртуальными ассистентами Салют. Там же можно смотреть ТВ-каналы в прямом эфире, заказывать товары и др.

Также появится новый тариф «Салют». В нём социальные сети не расходуют пакет интернета и работают даже при отрицательном балансе. Имеется и безлимит на музыкальные сервисы СберЗвук, Apple Music и др.

Помимо этого, Сбер представил услугу «Аура – защита от мошенничества». Она защищает от сомнительных звонков.

Перейти на новые тарифы можно в Личном кабинете СберМобайл или с помощью консультантов в отделениях Сбера.