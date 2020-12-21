Объявлены российские цены устройства Samsung для обеззараживания смартфонов

Samsung обещает, что устройство может дезинфицировать смартфон, наушники или очки всего за 10 минут. Эффективность прибора высокая: уничтожает до 99% бактерий и микробов, в том числе кишечную палочку, золотистый стафилококк и грибок Candida albicans.

Для дезинфекции прибор оснащён двумя ультрафиолетовыми лампами. Процесс обеззараживания завершается автоматически, поэтому волноваться о том, что забыл выключить устройство, не стоит. Также девайс может подзаряжать смартфоны без провода.

Габариты устройства составляют 196 x 96 x 33 мм. Поэтому в него можно легко поместить смартфоны и носимые девайсы.

В России УФ-стерилизатор можно купить с 21 декабря в фирменном онлайн-магазине Samsung и других магазинах по цене 3 490 рублей.