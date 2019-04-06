Объявлены самые крупные интернет-магазины России

Так первое место в нем занял интернет-магазин Wildberries, объем продаж которого равен 111,2 миллиарда рублей в год. Средний чек в магазине составил 1530 рублей. На втором месте оказался «Ситилинк» с 73,2 миллиардами продаж, а на третьем — «М.Видео» с 52,8 миллиардами. Топ-10 списка завершает магазин строительных материалов «Петрович».

Недавно закрытый после проверки Федеральной налоговой службы (ФНС) «Плеер.ру» занял 71 место в списке, его объем продаж за прошлый год равен 2,24 миллиардам рублей.