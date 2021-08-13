Объявлены самые опасные компьютерные вирусы лета 2021

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Объявлены самые опасные компьютерные вирусы лета 2021Кейлоггеры, трояны и майнеры
Исследователи Check Point Research представили новый отчёт о самых активных компьютерных угрозах в июле 2021 года.
Специалисты рассказали, что в глобальный рейтинг впервые вошёл модульный кейлоггер Snake Keylogger. Он занял там второе место. В России Snake Keylogger занял пятое место.
Этот кейлоггер используется для кражи учётных данных. Он записывает нажатия клавиш пользователей на устройствах и передаёт собранные данные преступникам. Сейчас Snake активно распространяется через фишинговые письма. Специалисты уточнили, что Snake Keylogger способен украсть практически все виды информации. Кроме того, его сложно обнаружить.
В целом, топ-3 самого активного вредоносного ПО в июле 2021 в России выглядит так:
- банковский троян Qbot;
- майнер XMRig;
- банковский троян Trickbot.