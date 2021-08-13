Объявлены самые опасные компьютерные вирусы лета 2021

Специалисты рассказали, что в глобальный рейтинг впервые вошёл модульный кейлоггер Snake Keylogger. Он занял там второе место. В России Snake Keylogger занял пятое место.

Этот кейлоггер используется для кражи учётных данных. Он записывает нажатия клавиш пользователей на устройствах и передаёт собранные данные преступникам. Сейчас Snake активно распространяется через фишинговые письма. Специалисты уточнили, что Snake Keylogger способен украсть практически все виды информации. Кроме того, его сложно обнаружить.

В целом, топ-3 самого активного вредоносного ПО в июле 2021 в России выглядит так: