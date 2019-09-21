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Объявлены самые популярные мировые достопримечательности по запросам в Google

Среди них нет ни одной российской
Туристический сервис Globehunters составил топ-15 мировых достопримечательностей, которые в этом году чаще всего ищут в Google. Российских в списке нет.

Топ-3 рейтинга заняли три Диснейленда. Первое место — парк в калифорнийском Анахайме (1,7 миллиона поисковых запросов в месяц), второе — парижский (1,2 миллиона запросов) и третье — в Орландо во Флориде (1,14 миллиона запросов).

Затем в рейтинге идут дворец Тадж-Махал в Индии (1,06 миллиона) и Мачу-Пикчу в Перу (1,05 миллиона). На этом достопримечательности с запросами количеством более миллиона заканчиваются. Далее в списке следуют:

  • Гранд-Каньон в Аризоне (884 тысячи),
  • самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа в Дубае (859 тысяч),
  • Эйфелева башня (793 тысячи),
  • национальный парк Йеллоустон в штате Вайоминг (761 тысяча),
  • Ниагарский водопад (719 тысяч),
  • собор Саграда-Фамилия в Барселоне (680 тысяч),
  • Статуя Свободы (658 тысяч),
  • Пантеон в Риме (513 тысяч запросов),
  • Собор Парижской Богоматери (496 тысяч),
  • Букингемский дворец в Лондоне (494 тысячи).
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