Объявлены самые популярные мировые достопримечательности по запросам в Google

Топ-3 рейтинга заняли три Диснейленда. Первое место — парк в калифорнийском Анахайме (1,7 миллиона поисковых запросов в месяц), второе — парижский (1,2 миллиона запросов) и третье — в Орландо во Флориде (1,14 миллиона запросов).

Затем в рейтинге идут дворец Тадж-Махал в Индии (1,06 миллиона) и Мачу-Пикчу в Перу (1,05 миллиона). На этом достопримечательности с запросами количеством более миллиона заканчиваются. Далее в списке следуют: