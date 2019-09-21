Объявлены самые популярные мировые достопримечательности по запросам в Google

Топ-3 рейтинга заняли три Диснейленда. Первое место — парк в калифорнийском Анахайме (1,7 миллиона поисковых запросов в месяц), второе — парижский (1,2 миллиона запросов) и третье — в Орландо во Флориде (1,14 миллиона запросов).
Затем в рейтинге идут дворец Тадж-Махал в Индии (1,06 миллиона) и Мачу-Пикчу в Перу (1,05 миллиона). На этом достопримечательности с запросами количеством более миллиона заканчиваются. Далее в списке следуют:
- Гранд-Каньон в Аризоне (884 тысячи),
- самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа в Дубае (859 тысяч),
- Эйфелева башня (793 тысячи),
- национальный парк Йеллоустон в штате Вайоминг (761 тысяча),
- Ниагарский водопад (719 тысяч),
- собор Саграда-Фамилия в Барселоне (680 тысяч),
- Статуя Свободы (658 тысяч),
- Пантеон в Риме (513 тысяч запросов),
- Собор Парижской Богоматери (496 тысяч),
- Букингемский дворец в Лондоне (494 тысячи).