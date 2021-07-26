Объявлены самые популярные российские сериалы в онлайн-кинотеатрах

Аналитики опросили более 1300 совершеннолетних пользователей онлайн-кинотеатров. Как оказалось, большинство смотрят фильмы и сериалы регулярно — в основном 2-3 раза в неделю и чаще.

Наиболее популярными в онлайн-кинотеатрах оказались десять картин: «Мир!Дружба!Жвачка!-2» (Premier), «Содержанки» (Start), «Дылды» (More. TV), «Бывшие» (Start), «Вампиры средней полосы» (Start), «Чикатило» (Okko), «Пищеблок» («КиноПоиск HD»), «Топи» («КиноПоиск HD»), «Беспринципные» («КиноПоиск HD»), «Нагиев на каникулах» (Okko).

Среди онлайн-кинотеатров лидировал Premier. Аналитики пришли к выводу, что успехов добиваются те видеосервисы, которые готовы вкладываться в продвижение и рекламу своих сериалов, а также заключать различные партнёрства.