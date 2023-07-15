Обязывающий соцсети «шпионить» за пользователями закон стал ближе к принятию в США

Законопроект, названный в честь подростка, умершего от передозировки пару лет назад, вызвал критику со стороны защитников неприкосновенности частной жизни, которые рассматривают его как потенциальный путь к широкому наблюдению за интернетом со стороны правительства.

Сторонники законопроекта же утверждают, что он поможет бороться с распространением незаконных рынков наркотиков в социальных сетях.

Законопроект будет вынесен на рассмотрение Сената для дальнейшего обсуждения и общего голосования. Группы защитников неприкосновенности частной жизни, включая Американский союз гражданских свобод и Фонд электронных границ, осудили это решение, предупредив о расширении доступа правоохранительных органов к данным пользователей, потенциальном расовом неравенстве в борьбе с наркотиками и угрозе конфиденциальности и шифрования в Интернете.