Обычное лекарство для сердца снижает агрессивное поведение

Поскольку бета-блокаторы работают путем нарушения активности гормонов, таких как адреналин и норадреналин, считается, что эти препараты полезны для лечения различных поведенческих проблем, но до сих пор большинство исследований было сосредоточено только на небольших когортах.

Новое исследование изучило 1,4 миллиона медицинских карт пациентов, принимавших бета-блокаторы. За каждым пациентом следили до восьми лет, и исследователи сосредоточили внимание на связи между применением бета-блокаторов и психиатрическими проблемами, насильственными преступлениями и суицидальным поведением.

В исследовании были обнаружены признаки того, что прием препарата может быть связан с 13% снижением риска совершения насильственных преступлений.

"Перепрофилирование их применения для лечения агрессии и насилия может улучшить результаты лечения пациентов", - сказала Сина Фазель, работавшая над исследованием. Но как именно бета-блокаторы могут влиять на агрессивное поведение, пока неясно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.