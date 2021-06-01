Уже существуют линзы, способные менять тонировку в ответ на яркий свет. В новых очках однако используются не такие, а электрохромные линзы. Такое стекло меняет оттенок в ответ на электрические сигналы.

В целом, владельцы очков могут поменять тонировку несколькими способами. Есть кнопка на одной из дужек, которая изменяет три уровня затенения. Также это можно регулировать в приложении. Там есть ползунок, который позволяет изменить тонировку от 0 до 100%. Можно сохранить любимую настройку. Ampere утверждает, что смена тонировки происходит за 0,1 секунды.

Есть две модели очков — Dusk Lite и Dusk. Последняя также оснащена динамиками и микрофоном.