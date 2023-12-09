Обычный дом превратили в отдельную экосистему с более чем 1100 видами

Вопреки ожиданиям, исследователи превзошли прогнозы экологов, которые предполагали, что в таких условиях обитает не более 200 видов. Удивительно, но разнообразная экосистема включала 436 видов мотыльков и бабочек, 56 пауков, восемь рептилий и 56 видов птиц, демонстрируя несметное биоразнообразие городских ландшафтов.

Благодаря этому открытию в австралийскую базу данных по биоразнообразию были внесены три ранее незадокументированных вида, что подчеркивает потенциальное богатство, скрытое в пригородных домах.

Доктор Холден призывает домовладельцев озеленить территорию, не требующую особого ухода, избавиться от ухоженных газонов и отказаться от пестицидов, ведь каждый задний двор может стать пристанищем для удивительного биоразнообразия.