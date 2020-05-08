Обычный калькулятор оснастили экраном и научили показывать шпаргалки

Модернизацией калькулятора занялся автор YouTube-канала Neutrino. Помимо дисплея, в устройство были добавлены модуль Wi-Fi и аккумулятор (естественно, ведь солнечную батарейку убрали).

Управлять калькулятором можно с помощью нескольких встроенных магнитных датчиков. Ручка с магнитом позволяет перемещаться по текстовому меню, отображаемому на экране.

Сообщается, что модернизированный калькулятор может подключаться к сети и выводить формулы и различные шпаргалки. Такое устройство может пригодиться на контрольных работах или экзаменах. Преподаватель, скорее всего, не обратит внимания на калькулятор, ведь внешне он почти не изменился. Зато на экранчик можно выводить полезные подсказки.