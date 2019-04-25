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Обычным россиянам позволили подключаться к сетям для спецслужб

На создание таких сетей потратят 83 миллиарда рублей из федерального бюджета
Операторов связи, которые будут создавать инфраструктуру для подключения к интернету социально значимых объектов, обязали обеспечить доступ к ней для всех физических и юридических лиц. В список социально значимых объектов попали, в том числе, участковые пункты полиции и территориальные подразделения Росгвардии.

А также фельдшерско-акушерские пункты, общеобразовательные организации, органы государственной и муниципальной власти, участковые избирательные комиссии, пожарные части и посты.

Подключение этих социально значимых объектов должно осуществляться по сетям 4G, волоконно-оптическими линиями связи и спутниковым каналам. Операторы связи, которые выиграют конкурс на создание таких сетей, должны будут сделать данные каналы защищёнными и обеспечить маршрутизацию трафика в специальные государственные хранилища данных.

Бесплатный доступ к этим сетям имеет полное право получить любое физическое и юридическое лицо.

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