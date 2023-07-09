Объём мирового облачного рынка в 2022 году превысил $500 млрд

Доходы ведущих поставщиков облачных услуг, включая Microsoft, Amazon Web Services, Salesforce, Google и Oracle, продолжали доминировать на рынке, захватив более 41% от общего мирового объема. Microsoft сохранила свою лидирующую позицию с долей рынка 16,8%, за ней следует Amazon Web Services с 13,5%.

Растущая зависимость от фундаментальных облачных услуг, которые поддерживают стратегии цифрового развития, способствовала росту доходов в этой области на 28,8%. Предприятия используют облачные платформы для вычислений, Big Data, использованию ИИ и прикладных программ.

Ожидается, что эта тенденция будет способствовать дальнейшему росту рынка в ближайшие годы.