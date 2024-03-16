Обзор технологий аккумуляторов нового поколения, и кто их создает

Калифорнийская Sylvatex, например, может похвастаться безводным процессом производства катодного материала, снижающим воздействие на окружающую среду и производственные затраты. Этот метод исключает опасное использование серной кислоты и водные отходы, обычно встречающиеся в традиционных технологиях.

Northvolt в свою очередь представила высокопроизводительную технологию натриево-ионных батарей, предназначенную для рынка накопителей энергии. Такие батареи славятся своей устойчивостью, безопасностью и дешевизной.

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе создает новый исследовательский центр, специально предназначенный для оптимизации технологии натриево-ионных батарей.

Компания Li-Metal Corp разрабатывает значительно более тонкие металлические литиевые аноды (2−20 микрон) по сравнению со стандартными батареями.

Это далеко не все разработки, которые ведутся на данный момент, но даже этого числа хватит, чтобы понять, что совсем скоро литий-ионные аккумуляторы станут менее распространенными.