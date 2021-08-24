Наука и технологии
Сегодня в 17:16

Обзорщиков могут признать иноагентами за командировки на иностранные презентации смартфонов

Чтобы вдруг стать иноагентом, необязательно вести политическую деятельность
Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва рассказала в Facebook, как прошла встреча с представителем Минюста в СПЧ. На ней присутствующие узнали много интересного относительно закона об иноагентах. И касаться это может даже обзорщиков смартфонов.
Обзорщиков могут признать иноагентами за командировки на иностранные презентации смартфонов

Меркачёва сделала выводы, что любое СМИ и любого журналиста могут признать иностранным агентом. Это распространяется и на тех представителей СМИ, которые ездят в пресс-туры, оплачиваемые иностранными организациями, или на международные конференции, где проживают за счёт организаторов. Кроме того, не обязательно доказывать, что журналист ведёт политическую деятельность для признания его иностранным агентом.

1 / 1

Признать иноагентом могут даже журналиста, который не занимается политикой

По сути, это означает, что деятельность обозревателей гаджетов (смартфонов, ноутбуков, аудиотехники и т.д.) тоже может стать основанием для признания их иноагентами, ведь по сложившейся практике зарубежные производители устройств нередко оплачивают для них присутствие на конференциях в США, Европе и Китае. Таким образом, к примеру, организовано присутствие гаджет-журналистов на всемирных выставках цифровых устройствах IFA, MWC, Computex, CES и др.

В результате такого подхода производители получают эффект выхода огромного количества превью и обзоров в момент снятия эмбарго на публикацию (NDA), а редакции крупнейших СМИ о гаджетах выпускают подробные разборы новинок устройств сразу после презентации, а не спустя много месяцев, когда устройства прибывают к продаже (а иногда не прибывают никогда) в России.

Отметим, что в законе говорится:

«физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, может быть признан гражданин, в том числе иностранец, который осуществляет на территории РФ в интересах другого государства … политическую деятельность …, и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ».

Однако, повторимся, позже Минюст сообщил, что никаких доказательств политической деятельности для признания лица иноагентом не требуется.