Обзорщиков могут признать иноагентами за командировки на иностранные презентации смартфонов

По сути, это означает, что деятельность обозревателей гаджетов (смартфонов, ноутбуков, аудиотехники и т.д.) тоже может стать основанием для признания их иноагентами, ведь по сложившейся практике зарубежные производители устройств нередко оплачивают для них присутствие на конференциях в США, Европе и Китае. Таким образом, к примеру, организовано присутствие гаджет-журналистов на всемирных выставках цифровых устройствах IFA, MWC, Computex, CES и др.

В результате такого подхода производители получают эффект выхода огромного количества превью и обзоров в момент снятия эмбарго на публикацию (NDA), а редакции крупнейших СМИ о гаджетах выпускают подробные разборы новинок устройств сразу после презентации, а не спустя много месяцев, когда устройства прибывают к продаже (а иногда не прибывают никогда) в России.

Отметим, что в законе говорится:

«физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, может быть признан гражданин, в том числе иностранец, который осуществляет на территории РФ в интересах другого государства … политическую деятельность …, и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ».

Однако, повторимся, позже Минюст сообщил, что никаких доказательств политической деятельности для признания лица иноагентом не требуется.