Обзорщиков могут признать иноагентами за командировки на иностранные презентации смартфонов

Обзорщиков могут признать иноагентами за командировки на иностранные презентации смартфоновЧтобы вдруг стать иноагентом, необязательно вести политическую деятельность
Меркачёва сделала выводы, что любое СМИ и любого журналиста могут признать иностранным агентом. Это распространяется и на тех представителей СМИ, которые ездят в пресс-туры, оплачиваемые иностранными организациями, или на международные конференции, где проживают за счёт организаторов. Кроме того, не обязательно доказывать, что журналист ведёт политическую деятельность для признания его иностранным агентом.
По сути, это означает, что деятельность обозревателей гаджетов (смартфонов, ноутбуков, аудиотехники и т.д.) тоже может стать основанием для признания их иноагентами, ведь по сложившейся практике зарубежные производители устройств нередко оплачивают для них присутствие на конференциях в США, Европе и Китае. Таким образом, к примеру, организовано присутствие гаджет-журналистов на всемирных выставках цифровых устройствах IFA, MWC, Computex, CES и др.
В результате такого подхода производители получают эффект выхода огромного количества превью и обзоров в момент снятия эмбарго на публикацию (NDA), а редакции крупнейших СМИ о гаджетах выпускают подробные разборы новинок устройств сразу после презентации, а не спустя много месяцев, когда устройства прибывают к продаже (а иногда не прибывают никогда) в России.
Отметим, что в законе говорится:
«физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, может быть признан гражданин, в том числе иностранец, который осуществляет на территории РФ в интересах другого государства … политическую деятельность …, и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ».
Однако, повторимся, позже Минюст сообщил, что никаких доказательств политической деятельности для признания лица иноагентом не требуется.