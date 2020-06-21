Оценена опасность удара новой украинской ракетой по российским кораблям в Новороссийске

Речь идёт о крылатой противокорабельной ракете Р-360 комплекса «Нептун». Недавно украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что это оружие может достать до российских кораблей в Новороссийске.

Хатылев отметил, что российская морская военная база сможет отразить нападение, даже не привлекая дополнительные средства. По словам полковника, она оснащена не хуже военной базы в Севастополе. В Новороссийске есть противовоздушный и береговой ракетный комплекс. «С этими ракетами украинцам там просто делать нечего. Их никто не допустит на дистанцию выстрела», — подытожил Хатылев.