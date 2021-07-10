Оценена вероятность заразиться новым штаммом коронавируса без маски

Нетесов отметил, что если человек не носит маску, то заразиться он может с вероятностью минимум в два раза выше.

«Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около трёх, а у варианта "дельта" — около пяти», — пояснил учёный. Он подчеркнул, что маску нужно носить и на улице, и в кафе.

Ранее директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия говорил СМИ, что новый штамм коронавируса «дельта плюс» также очень заразен. По словам специалиста, им можно заразиться, просто пройдя мимо больного человека без маски.