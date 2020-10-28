Оценены потери России из-за задержки запуска 5G

Это примерные оценки за два года отсутствия в России покрытия 5G. Qualcomm заинтересована в том, чтобы в стране как можно скорее внедрили коммерческие сети пятого поколения. Это, по словам вице-президента, будет способствовать экономическому росту России.

Сейчас россиянам доступны только сети 4G. Для внедрения более современного стандарта связи в стране есть ряд препятствий. В большинстве государств для 5G используют диапазон частот 3,4-3,8 ГГц. Он считается самым перспективным для коммерческого применения. В России же этот диапазон используют военные и не хотят его передавать. Кроме того, Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) требует, чтобы операторы строили сотовые сети 5G только на отечественном оборудовании. Такого полноценного оборудования пока просто нет.