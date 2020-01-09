Оценку потенциального успеха новых фильмов отдадут компьютеру

Систему искусственного интеллекта создала компания Cinelytic. Её тестируют уже почти три года. Сообщается, что программа способна оценить ценность актёра на конкретной территории, примерные сборы в кинотеатрах и размер доходов с других площадок.

Конечно, искусственный интеллект не может предсказать со стопроцентной вероятностью, какой фильм станет хитом, но позволит руководителям студии гораздо быстрее принимать решения. Система способна за секунды подсчитать то, на что люди тратят дни.

Пока Warner Bros. продолжить использовать программу в режиме тестирования и только за пределами домашней территории.