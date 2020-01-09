Наука и технологии
Сегодня 18:11
Оценку потенциального успеха новых фильмов отдадут компьютеру
Искусственный интеллект способен предсказать примерные сборы в кинотеатрах
Один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов компания Warner Bros. заявила, что будет оценивать потенциальный успех проектов с помощью искусственного интеллекта. Это поможет студии понять, стоит ли участвовать в разработке какого-либо фильма.
Систему искусственного интеллекта создала компания Cinelytic. Её тестируют уже почти три года. Сообщается, что программа способна оценить ценность актёра на конкретной территории, примерные сборы в кинотеатрах и размер доходов с других площадок.
Конечно, искусственный интеллект не может предсказать со стопроцентной вероятностью, какой фильм станет хитом, но позволит руководителям студии гораздо быстрее принимать решения. Система способна за секунды подсчитать то, на что люди тратят дни.
Пока Warner Bros. продолжить использовать программу в режиме тестирования и только за пределами домашней территории.