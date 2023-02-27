Оценщик поиска Google пожаловался, что зарабатывает меньше, чем его дочка в фастфуде

Эд Стакхаус, «оценщик», нанятый Appen, компанией-подрядчиком Google, заявил, что он и его коллеги «получают одни из самых низких зарплат в США». Стоит отметить, что сама Google не определяет размер оплаты труда сотрудников своих подрядчиков.

Такие люди, как Эд, помогают Google «классифицировать информацию для улучшения поисковых систем». Иногда Стэкхаусу приходится просматривать материалы, содержащие насилие или порнографию. «Дважды за свои 10 лет я смотрел детское порно, но, слава богу, это очень редкое явление. Я бы уволился», — рассказал Эд.

Он входит в профсоюз Alphabet Workers Union, который в настоящее время требует, чтобы к оценщикам, «получающим нищенскую заработную плату без каких-либо пособий», относились с «таким же достоинством, уважением и справедливостью», как и к другим работникам Google.