Оценён риск мутации из-за остаточной радиации после ядерной катастрофы

Учёные из Японии разработали быстрый и недорогой метод для оценки риска мутаций из-за низкодозового излучения у двух широко культивируемых видов деревьев, растущих в загрязнённой области. Они использовали новый алгоритм для оценки частоты де-ново мутаций (DNM), то есть генетических изменений, которые не были унаследованы.

Исследование показало, что частота DNM у обоих видов деревьев не зависела от уровня радиации. Это свидетельствует о том, что остаточное излучение не вызывает генетических повреждений у деревьев.

Ученые отмечают, что их метод может быть использован для мониторинга состояния деревьев в других радиоактивно загрязнённых областях мира.