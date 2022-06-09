Очевидное не очевидно: насколько близки бурые и белые медведей

Окаменелости белых медведей встречаются редко, а многие из тех, что найдены, относительно молоды. Но ученым повезло, когда на Шпицбергене была обнаружена челюстная кость белого медведя возрастом 130 000-115 000 лет.

По словам ученых, белые и бурые медведи разошлись как виды между 1,3 и 1,6 млн лет назад. Хотя сегодня эти два вида выглядят совершенно по-разному, после расхождения они скрещивались между собой, в результате чего больше генов бурых медведей попало к белым медведям, согласно последним исследованиям.

Другими словами, современные белые медведи генетически смешались с бурыми медведями. Предыдущие исследования показывают, что все ныне живущие белые медведи произошли от группы бурых медведей, которые жили в Ирландии и спаривались с "чистыми" белыми медведями в эпоху плейстоцена.

Невозможно сказать, какими были те древние белые медведи, не имея больше ископаемых свидетельств. Поскольку большинство животных “покидают этот свет” на ледяных щитах. Большинство костей древних белых медведей, вероятно, покоятся на дне Северного Ледовитого океана.

В будущем, утверждают исследователи в своей работе, эти два вида будут все чаще контактировать друг с другом по мере таяния морского льда в результате изменения климата. Такое взаимодействие вновь повышает вероятность скрещивания.