Очистку Большого тихоокеанского мусорного пятна оценили в $7,5 миллиардов

Как будут чистить? Система 03 компании TOC, например, использует барьер длиной 1,4 мили (2,2 км) между двумя судами для захвата плавающего мусора. Эта система, которая за пять секунд обрабатывает площадь, эквивалентную американскому футбольному полю, опирается на ИИ и мониторинг океана, чтобы выбрать районы с наибольшей плотностью пластика.

Если технологии окажутся эффективными, объем работ по очистке океана можно будет сократить вдвое — до 4 миллиардов долларов и пяти лет. Однако достижение этой цели зависит от постоянного финансирования и технологического прогресса, пишут эксперты.