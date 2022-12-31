Очки Arges перемещают куски изображения, чтобы помочь слабовидящим людям

Очки Arges перемещают куски изображения, чтобы помочь слабовидящим людямПолноценно их представят в январе
Одна из основных причин слепоты, возрастная макулярная дегенерация, приводит к тому, что “центр зрения” пожилого человека становится размытым или даже полностью отсутствует. Очки Arges способны перемещать эти невидимые участки, чтобы их можно было вновь видеть.
Фото: Cellico
Очки будут официально представлены в следующем месяце на выставке CES, их разработкой занимается южнокорейская компания Cellico, финансируемая Samsung. В переносицу очков встроена небольшая 4K-камера, которая снимает все, что находится перед пользователем. Видео с камеры отображается на круглом экране в той зоне, где человек действительно может видеть, хотя и периферическим зрением.
Используя приложение на смартфоне, пользователи могут сначала точно определить проблемную область своего поля зрения, а также определить, где в этом поле будет отображаться видео с камеры. Кроме того, с помощью голосовых команд они могут увеличивать или уменьшать масштаб видео.