Очки Arges перемещают куски изображения, чтобы помочь слабовидящим людям

Очки будут официально представлены в следующем месяце на выставке CES, их разработкой занимается южнокорейская компания Cellico, финансируемая Samsung. В переносицу очков встроена небольшая 4K-камера, которая снимает все, что находится перед пользователем. Видео с камеры отображается на круглом экране в той зоне, где человек действительно может видеть, хотя и периферическим зрением.