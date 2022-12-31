Наука и технологии
15:58, 31 декабря 2022
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Очки Arges перемещают куски изображения, чтобы помочь слабовидящим людям

Полноценно их представят в январе

Одна из основных причин слепоты, возрастная макулярная дегенерация, приводит к тому, что “центр зрения” пожилого человека становится размытым или даже полностью отсутствует. Очки Arges способны перемещать эти невидимые участки, чтобы их можно было вновь видеть.

Очки Arges перемещают куски изображения, чтобы помочь слабовидящим людям

Фото: Cellico

Очки будут официально представлены в следующем месяце на выставке CES, их разработкой занимается южнокорейская компания Cellico, финансируемая Samsung. В переносицу очков встроена небольшая 4K-камера, которая снимает все, что находится перед пользователем. Видео с камеры отображается на круглом экране в той зоне, где человек действительно может видеть, хотя и периферическим зрением.

Очки Arges перемещают куски изображения, чтобы помочь слабовидящим людям

Cellico

Используя приложение на смартфоне, пользователи могут сначала точно определить проблемную область своего поля зрения, а также определить, где в этом поле будет отображаться видео с камеры. Кроме того, с помощью голосовых команд они могут увеличивать или уменьшать масштаб видео.

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