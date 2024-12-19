Очки Ray-Ban научились определять музыку через Shazam

Опубликовано 19 декабря 2024, 12:451 мин.
Очки Ray-Ban научились определять музыку через ShazamИ другие функции ИИ
*Meta выпустила новое обновление для своих умных очков Ray-Ban, в котором появилась функция распознавания песен через Shazam и несколько функций ИИ, сообщают СМИ.
В версии 11 пользователи могут определять песни, говоря: «Эй, *Meta, что это за песня?». Очки с помощью Shazam определят трек и ответят.*Meta описывает это как способ поймать «бэнгер», который вы слышите во время прогулки. Ранее в этом году *Meta также добавила поддержку Apple Music, позволяя включать музыку с помощью похожих голосовых команд.
В обновлении также появилась функция Live AI, которая позволяет пользователям общаться с очками, дабы ИИ *Meta мог помочь в решении задач. А Live Translation позволяет очкам переводить разговоры в режиме реального времени и передавать их через встроенные динамики.
Обновление начинает распространяться уже сегодня.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена