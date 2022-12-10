Очки-телевизор: Huawei выпустила Vision Glass с эквивалентом 120-дюймового экрана

Huawei Vision Glass тонкие и лёгкие. Весят всего 112 г. Huawei утверждает, что очки подходят для длительного просмотра. Выглядят они как солнцезащитные.

Vision Glass способны выводить 120-дюймовый виртуальный экран. В очках установлены два независимых дисплея micro OLED разрешением до 1080 x 1920 пикселей и пиковой яркостью 480 нит. На Vision Glass имеется кнопка, с помощью которой пользователи могут регулировать яркость на пяти уровнях в зависимости от условий окружающего освещения. Что касается звука, очки оснащены двойным динамиком.

Стоимость Huawei Vision Glass составляет 2999 юаней (около 30 тысяч рублей). Они доступны для предварительного заказа в Китае, а продажи начнутся с 26 декабря.