Один из авторов Star Trek погибла в возрасте 86 лет

Тейлор внесла значительный вклад в развитие франшизы «Звездный путь». Она присоединилась к команде в конце 1980-х годов, сначала как сценарист и продюсер для сериала Star Trek: The Next Generation, а затем стала одним из ведущих шоураннеров.

Вклад Тейлор особенно заметен в Star Trek: Voyager, который она помогала запускать в качестве одного из создателей. Её работа повлияла на характеры персонажей, их развитие и взаимоотношения, особенно капитана Кэтрин Джейнвэй, первой женщины-капитана в главной роли франшизы. Тейлор стремилась придать персонажам «психологическую глубину» и сосредоточиться на темах семьи, лидерства и личностного роста. Она работала над «Вояджером» в течение первых сезонов, написала несколько ключевых эпизодов и помогла задать основной тон сериала.

Сообщество «Звездного пути» скорбит о потере этой талантливой личности.