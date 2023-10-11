Один из главных производителей майнинг-оборудования перестал платить рабочим

Кроме того, Bitmain отменила все бонусные поощрения для своих сотрудников, что усугубляет финансовые трудности, с которыми сталкиваются работники. В утечке внутренней записки компании говорится: «За сентябрь компания так и не смогла добиться чистого положительного денежного потока, особенно в части заказов новых ASIC». В результате сотрудники компании подвергаются дальнейшему сокращению базовых окладов на 50%.

Bitmain, основанная в Пекине в 2013 г., известна как один из крупнейших в мире производителей ASIC для майнинга биткоина. Компания имеет множество дочерних предприятий в разных странах, включая США, Сингапур, Малайзию и Казахстан.