Наука и технологии
Сегодня в 18:12
1 мин.

Один из главных разработчиков видеокарт AMD ушёл к Intel

Будет работать над Intel Xe
Intel наняла бывшего ведущего архитектора графических процессоров AMD Винита Гоэля (Vineet Goel). Он будет работать над архитектурой Xe.
Один из главных разработчиков видеокарт AMD ушёл к Intel

Гоэль присоединился к команде Intel в конце сентября в качестве вице-президента и генерального менеджера Xe Architecture и IP Engineering Group. Представитель Intel рассказал, что Гоэль возглавил команду специалистов, занимающихся разработкой архитектуры, проектированием и верификацией дорожной карты Intel Xe.

В 2022 году Intel должна представить свои дискретные видеокарты Intel Arc. Сегодня стало известно, что компания не будет встраивать в них никакие ограничители майнинга, как это сделала NVIDIA. Многие ждут выхода новинок в надежде, что они покроют часть спроса на видеокарты. Впрочем, сама Intel предупредила, что на всех её не хватит.