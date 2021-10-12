Один из главных разработчиков видеокарт AMD ушёл к Intel

Гоэль присоединился к команде Intel в конце сентября в качестве вице-президента и генерального менеджера Xe Architecture и IP Engineering Group. Представитель Intel рассказал, что Гоэль возглавил команду специалистов, занимающихся разработкой архитектуры, проектированием и верификацией дорожной карты Intel Xe.

В 2022 году Intel должна представить свои дискретные видеокарты Intel Arc. Сегодня стало известно, что компания не будет встраивать в них никакие ограничители майнинга, как это сделала NVIDIA. Многие ждут выхода новинок в надежде, что они покроют часть спроса на видеокарты. Впрочем, сама Intel предупредила, что на всех её не хватит.