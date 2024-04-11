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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 15:31
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Один из главных сборщиков iPhone — Foxconn — задумал перестановки в руководстве

Ротация генеральных директоров
Foxconn, тайваньский технологический гигант, наиболее известный сборкой iPhone, задумывается о радикальной смене руководства, пишет Reuters. Компания изучает возможность введения системы ротации генеральных директоров, что может перестроить корпоративное управление и систему поиска талантов.
Один из главных сборщиков iPhone — Foxconn — задумал перестановки в руководстве
© Ferra

Традиционно Foxconn придерживается модели «правления одного человека», когда Янг Лю занимает посты генерального директора и председателя совета директоров с 2019 года. Однако предлагаемая система предусматривает поочередное руководство компанией несколькими генеральными директорами, которые могут сменяться раз в полгода.

Аналитики считают, что этот шаг может решить несколько ключевых проблем:

  • Разделение ролей генерального директора и председателя совета директоров может успокоить инвесторов, которые выступают за более эффективные методы управления.

  • Ротация руководства может способствовать развитию командной работы и воспитанию нового поколения руководителей, готовых встать у руля.

  • Регулярная смена руководства может предотвратить укоренившиеся стили управления и способствовать появлению новых перспектив.

Пока концепция обсуждается, многие детали остаются нерешенными. Количество сменяемых генеральных директоров, их конкретные обязанности и взаимоотношения с председателем совета директоров Лю — все эти аспекты еще обсуждаются.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Foxconn
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#iPhone
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#работа