Традиционно Foxconn придерживается модели «правления одного человека», когда Янг Лю занимает посты генерального директора и председателя совета директоров с 2019 года. Однако предлагаемая система предусматривает поочередное руководство компанией несколькими генеральными директорами, которые могут сменяться раз в полгода.

Аналитики считают, что этот шаг может решить несколько ключевых проблем:

Разделение ролей генерального директора и председателя совета директоров может успокоить инвесторов, которые выступают за более эффективные методы управления.

Ротация руководства может способствовать развитию командной работы и воспитанию нового поколения руководителей, готовых встать у руля.

Регулярная смена руководства может предотвратить укоренившиеся стили управления и способствовать появлению новых перспектив.

Пока концепция обсуждается, многие детали остаются нерешенными. Количество сменяемых генеральных директоров, их конкретные обязанности и взаимоотношения с председателем совета директоров Лю — все эти аспекты еще обсуждаются.