Один из ключевых руководителей OpenAI покинет компанию

Брэд Лайткэп работал в OpenAI с 2018 года. Он объявил об уходе на своей странице в X. Он написал, что последние месяцы обдумывал, что может «помешать успеху миссии компании», и пришёл к выводу, что «миру понадобятся несколько новых важных вещей в ближайшее время».

Лайткэп пришёл в OpenAI из венчурной фирмы Y Combinator, где работал вместе с нынешним генеральным директором Сэмом Альтманом. В апреле этого года он сменил должность операционного директора на руководство специальными проектами. В компании заявили, что в последнее время его обязанности уже были далеки от повседневного управления. Его уход «не повлияет на работу команд».

В июле о переходе на частичную занятость объявила Фиджи Симо, которая отвечала за внедрение технологий искусственного интеллекта в OpenAI.