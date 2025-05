Один из ключевых сотрудников вернулся в ИИ-стартап Маска

На фоне его ухода от политики

Аманда Скейлс, отвечавшая в прошлом за подбор персонала в компании xAI Илона Маска, вернулась на работу в стартап. Об этом сообщает The New York Times. До этого Скейлс также участвовала в проекте Маска DOGE (Department of Government Efficiency) — инициативе по повышению эффективности госструктур США.