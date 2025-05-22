Один из ключевых сотрудников вернулся в ИИ-стартап Маска

С апреля она снова занимается подбором кадров в xAI, о чём говорится в её профиле в LinkedIn. Ранее она также работала в сфере HR в венчурной компании Human Capital и в Uber.

Возвращение Скейлс совпало с тем, что Илон Маск заявил о намерении сократить своё участие в политике и сосредоточиться на бизнесе, включая Tesla и xAI. Продажи Tesla пострадали, пока Маск активно занимался DOGE. Недавно сотрудники компании даже опубликовали открытое письмо с призывом сместить его с поста гендиректора.