Один из ключевых сотрудников вернулся в ИИ-стартап Маска

Опубликовано 22 мая 2025, 06:001 мин.
Один из ключевых сотрудников вернулся в ИИ-стартап МаскаНа фоне его ухода от политики
Аманда Скейлс, отвечавшая в прошлом за подбор персонала в компании xAI Илона Маска, вернулась на работу в стартап. Об этом сообщает The New York Times. До этого Скейлс также участвовала в проекте Маска DOGE (Department of Government Efficiency) — инициативе по повышению эффективности госструктур США.
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С апреля она снова занимается подбором кадров в xAI, о чём говорится в её профиле в LinkedIn. Ранее она также работала в сфере HR в венчурной компании Human Capital и в Uber.
Возвращение Скейлс совпало с тем, что Илон Маск заявил о намерении сократить своё участие в политике и сосредоточиться на бизнесе, включая Tesla и xAI. Продажи Tesla пострадали, пока Маск активно занимался DOGE. Недавно сотрудники компании даже опубликовали открытое письмо с призывом сместить его с поста гендиректора.