Опубликовано 15 февраля 2025, 19:301 мин.
Один из конкурентов SpaceX — Blue Origin — уволит каждого десятого сотрудника10% сотрудников для переориентации деятельности
Blue Origin, космическая компания, основанная Джеффом Безосом, увольняет 10% своих сотрудников, что затронет около 1400 человек. Генеральный директор Дэйв Лимп объявил о сокращении в электронном письме, объяснив, что компания росла слишком быстро, что привело к «излишней бюрократии и недостаточной концентрации». Увольнения затронут в основном инженерно-технический отдел, отдел исследований и разработок, а также отдел управления проектами.
Решение принято в тот момент, когда Blue Origin переключает свое внимание на увеличение производства ракет и повышение частоты запусков. В последнее время компания добилась успехов: в январе она успешно запустила ракету New Glenn, а в декабре 2024 года возобновила космический туризм. Однако она все еще отстает от SpaceX.
Несмотря на сокращение рабочих мест, Blue Origin с оптимизмом смотрит в будущее. Компания планирует продолжать инвестировать в новые технологии, включая скорый коммерческий полет на Луну.