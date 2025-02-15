Решение принято в тот момент, когда Blue Origin переключает свое внимание на увеличение производства ракет и повышение частоты запусков. В последнее время компания добилась успехов: в январе она успешно запустила ракету New Glenn, а в декабре 2024 года возобновила космический туризм. Однако она все еще отстает от SpaceX.

Несмотря на сокращение рабочих мест, Blue Origin с оптимизмом смотрит в будущее. Компания планирует продолжать инвестировать в новые технологии, включая скорый коммерческий полет на Луну.