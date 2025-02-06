Один из крупнейших производителей роботов Teradyne объявила о сокращении

Опубликовано 06 февраля 2025, 10:301 мин.
Один из крупнейших производителей роботов Teradyne объявила о сокращении10 % сотрудников на фоне экономического спада
Подразделение робототехники компании Teradyne, в которое входят Universal Robots и Mobile Industrial Robots, сократило 10 % сотрудников по всему миру из-за экономических проблем. Компания, известная своими роботами, проводит реструктуризацию, чтобы “повысить эффективность и сократить расходы”. Хотя точное количество сокращенных рабочих мест неизвестно, в компании работает около 1400 сотрудников по всему миру, причем 6% увольнений приходятся на Данию, где находится ее штаб-квартира.
Робототехническая отрасль столкнулась с замедлением спроса, усугубляемым экономическим спадом после ковида, глобальными конфликтами и “неопределенностью” в сфере труда, пишут СМИ. Teradyne намерена улучшить свои позиции на рынке, объединив подразделения Universal Robots и Mobile Industrial Robots и сосредоточившись на “новых продуктах и рынках”. Кроме того, компания консолидирует функции продаж, маркетинга и поддержки клиентов, чтобы “оптимизировать свою деятельность”.