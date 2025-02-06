Один из крупнейших производителей роботов Teradyne объявила о сокращении

Робототехническая отрасль столкнулась с замедлением спроса, усугубляемым экономическим спадом после ковида, глобальными конфликтами и “неопределенностью” в сфере труда, пишут СМИ. Teradyne намерена улучшить свои позиции на рынке, объединив подразделения Universal Robots и Mobile Industrial Robots и сосредоточившись на “новых продуктах и рынках”. Кроме того, компания консолидирует функции продаж, маркетинга и поддержки клиентов, чтобы “оптимизировать свою деятельность”.