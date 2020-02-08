Один из крупнейших российских IT-сайтов зарегистрировался за рубежом из-за «закона Яровой»

Ранее пользователи «Хабра» заключали соглашение с ООО «Хабр», зарегистрированным в Москве. Теперь же в качестве юрлица выступает Habr Blockchain Publishing LTD («Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД») с офисом в Никосии.

Сама администрация «Хабра» решение пока не прокомментировала. Однако издание VC.ru привело мнение экспертов на этот счёт. Они полагают, что ресурс просто не хочет выполнять требования, предъявляемые российским законодательством к организаторам распространения информации (ОРИ). ОРИ, по «закону Яровой», должны хранить все сообщения пользователей и другие их данные, передавать переписку по запросу ФСБ и других органов.

Однако Роскомнадзор всё-таки может вносить в реестр ОРИ ресурсы, зарегистрированные на иностранные компании.