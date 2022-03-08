Один из лучших футболистов мира разорвал контракт с Huawei из-за «связей с Россией»

СМИ пишут, что нападающий «Баварии» решил прекратить сотрудничество с Huawei после публикации Daily Mail. В ней утверждалось, что Huawei сейчас осуществляет некий проект в России. В самой китайской компании заявили, что это неправда. Это однако не остановило Левандовски.

«Хочу сообщить, что мы приняли решение о прекращении маркетингового сотрудничества между Робертом Левандовским и брендом Huawei. Выполнение всех рекламных активностей с нашей стороны было приостановлено», — заявил менеджер футболиста Томаш Завишлак.

Ранее Левандовски можно было увидеть на рекламных постерах Huawei. Он должен был рекламировать продукцию компании в Польше, Центральной и Восточной Европе, а также Скандинавии.