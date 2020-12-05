Один из основателей Apple создал новую компанию

Efforce помогает компаниям, которые хотят увеличить энергоэффективность, получать финансирование на это. Собственно, описание проекта звучит так: «Efforce ― это первая децентрализованная платформа, которая позволяет каждому получать финансовую выгоду от всемирных проектов по энергоэффективности, а также вносить значимые изменения в окружающую среду».

То есть на платформе Efforce любая компания может получить финансирование для реализации экологических проектов. Сообщается, что стартап уже год работает в скрытом режиме.

Токены на блокчейн-платформе Efforce называют WOZX — явная отсылка к фамилии основателя Возняка. На средства, приобретённые с продажи токенов компании повышают энергоэффективность, например, переходят на светодиоды для освещения. Держатели токенов получают сохранённые из-за экономии средства. 1 декабря был анонсирован листинг WOZX на двух биржах.